Dilan Çiçek Deniz, Juliette Binoche ile bir araya geldi

Dilan Çiçek Deniz ile Serkan Çayoğlu, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali’nin açılış gecesinde yer aldı.

Gecede; Uma Thurman, Juliette Binoche, Dakota Johnson, Jessica Alba, Adrien Brody, Michelle Yeoh, Ana de Armas, Queen Latifah, Kirsten Dunst ve Riz Ahmed gibi küresel sinema ikonları da bulundu.

Dilan Çiçek Deniz, gecede Oscar ödüllü Fransız oyuncu Juliette Binoche ile bir araya geldi. Deniz, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.