Dilan Çıtak Dörter ve Levent Dörter boşanıyor mu?

Dilan Çıtak Dörter ile Levent Dörter, 2022'de dünyaevine girmişti.

Çiftin, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlar, "Boşanıyorlar mı?" sorusunu beraberinde getirdi.

Levent Dörter ise "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Bu hayatın birçok acımasız paradoksundan biridir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

İkilinin, bu paylaşımları kafaları karıştırdı.