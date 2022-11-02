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Dilan Çıtak Tatlıses: Babam kendisine yakışanı yaptı

Geçtiğimiz ay Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in, gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin aynısından kendisine de hediye etmesiyle alakalı konuştu. Çıtak, "Babam kendisine yakışanı yaptı ve bizi onore etti. Babam hiçbir zaman çocuklarını ayırmaz" dedi

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  • Dilan Çıtak Tatlıses: Babam (İbrahim Tatlıses) kendisine yakışanı yaptı! Altın kemer... - Günün magazin haberleri

    İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çiçeği burnunda çiftten Çıtak, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
  • Dilan Çıtak Tatlıses: Babam (İbrahim Tatlıses) kendisine yakışanı yaptı! Altın kemer... - Günün magazin haberleri

    "DÜĞÜNE DAİR HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUZ"

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, "Biz hiçbir şey anlayamadık. Düğün o kadar akıcı geçti ki hiçbir şeye yetişemedik ve gerçekten düğün gününe dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz ve hala evlendik mi, evlenmedik mi anlamış değiliz. 'Acaba geçen haftaki düğün arkadaşımızın düğünü müydü?' diye birbirimize soruyoruz. Tatlı ve küçük bir maneviyat geldi üstümüze ve güzel bir şeymiş. Bu arada size ufak bir sitem ediyorum. Beni çok kilolu çekmişsiniz" dedi.
  • Dilan Çıtak Tatlıses: Babam (İbrahim Tatlıses) kendisine yakışanı yaptı! Altın kemer... - Günün magazin haberleri

    "BAZI KESİM HADLERİNİ ÇOK AŞTI"

    Henüz balayına gidemediklerini ifade eden Dilan Çıtak Tatlıses, "Evlendikten sonra ilk bir hafta depresyona girdim. 'Acaba fotoğraflarda güzel çıktım mı? Her şey güzel oldu mu?' diye sürekli kendi kendime konuştum durdum çünkü aşırı heyecanlıydım. İnsanlar çok ayıp etmeye başladı. Sonuçta bu manevi olarak çok özel bir gün ve bazı kesim hadlerini çok aştı. Bugüne kadar neler yazıldı kafama takmadım ama düğünümde bana bu yapılmamalıydı. 'Kıyafeti kötü, gelinliği şöyle...' gibi haddini aşan eleştiriler hiç hoş değildi benim için ama geçti ve bitti. Bu arada nikah memurunun nikahı kıydığı sırada 'Hayır' diye bağıran babam değil, başka biriydi. Babam Levent'i çok seviyor" açıklamasını yaptı.
  • Dilan Çıtak Tatlıses: Babam (İbrahim Tatlıses) kendisine yakışanı yaptı! Altın kemer... - Günün magazin haberleri

    "BABAM KENDİSİNE YAKIŞANI YAPTI"

    İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in düğününde gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. Türkücü, ardından kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e de düğününde aynı altın kemerden takmıştı.

    Konuyla alakalı konuşan Çıtak, "Babam kendisine yakışanı yaptı ve bizi onore etti. Babam hiçbir zaman çocuklarını ayırmaz" ifadelerini kullandı.
  • Dilan Çıtak Tatlıses: Babam (İbrahim Tatlıses) kendisine yakışanı yaptı! Altın kemer... - Günün magazin haberleri

    "ONLARLA YÜZ YÜZE GELDİĞİMDE GEREKENİ SÖYLEYECEĞİM"

    Sözlerine devam eden Dilan Çıtak Tatlıses, "Ben düğünümü parti ve festival gibi olsun istedim ve öyle de oldu. Ben farklı ve marjinal bir şey olsun istedim, hayalim bu şekildeydi. Düğünüme doyamadım. Düğüne çağırdığım ve gelmeyen, sitemde bulunacağım birkaç isim var. Ben onlar ile yüz yüze geldiğimde gerekeni söyleyeceğim. Onlara kırıldığımı her şekilde belli edeceğim" diyerek, duygularını dile getirdi.
  • Dilan Çıtak Tatlıses: Babam (İbrahim Tatlıses) kendisine yakışanı yaptı! Altın kemer... - Günün magazin haberleri

    "MÜKEMMEL BİR ATMOSFER"

    Öte yandan düğünde birlikte uzun bir yola girdiklerini ifade eden Dörter, "Bügün bu uzun yolu taçladırdık. Çok mutluyuz. Her şey çok güzel, ailelerimiz burada. Mükemmel bir atmosfer var burada" şeklinde konuşmuştu.
  • Dilan Çıtak Tatlıses: Babam (İbrahim Tatlıses) kendisine yakışanı yaptı! Altın kemer... - Günün magazin haberleri

    "ARADAN 8 YIL GEÇTİ AMA HALA ÇOK HEYECANLIYIZ"

    Çıtak ise, "Pandemi girdi araya ama böyle olması daha güzel oldu. Her şey çok güzel ve çok mutluyuz. Aradan 8 yıl geçti ama hala çok heyecanlıyız" açıklamasını yapmıştı.

    Dilan Çıtak Tatlıses, ardından, "Düğüne herkes geldi. Nikah şahitlerimiz Tan Taşçı, Erhan Bayrak ve Polat Yağcı oldu" demişti.

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