Ünlü doğum fotoğrafçısı ve güzellik uzmanı Dilan Polat, ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. 35 haftalık hamile olan Polat, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan ünlü doğum fotoğrafçısı, yeni doğacak bebeğine görkemli bir baby shower etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinliğe ünlü isimler ve cemiyet hayatının ünlü isimleri akın etti. Polat'ın, Eylül Öztürk ile yaptığı dansın özel görüntüleri güne damga vurdu. Sosyal medyada uzun süre konuşulan görüntüler, 'Yok artık!' dedirtti.

Ebru Polat, Eylül Öztürk, Nez Demir, Sema Öztürk ve Merve Akyüz gibi birçok ünlü ismin damga vurduğu etkinlik, eşi Engin Polat'ın özel hazırlattığı görkemli pastanın kesimi ile son buldu.