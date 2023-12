Dilaver Gür: 'Hababam Sınıfı' ekibi maddi-manevi destek oldu

6 Şurada Paylaş!









"DEPREM SONRASI 'HABABAM SINIFI' EKİBİ DESTEK OLDU"



Hababam Sınıfı kadrosundan hayatta olan oyuncularla neredeyse her gün irtibat kurduklarını belirten Dilaver Gür, depremin ardından rol arkadaşlarının kendisine maddi ve manevi destek sağladığını söyledi. Gözyaşlarını tutmakta güçlük çekerek yaşadıklarını anlatan Gür, “İlk defa da 'Hababam Sınıfı' ekibi olarak 38 yıl sonra Malatya Uluslararası Üçüncü Film Festivali'nde 2012'nde bir araya geldik. 'Hababam Sınıfı', bizim için bir miras gibi... Bize babadan, anadan bir veya farklı şey kalır. Bu da bana kalan ve çocuklarıma bırakacağım en güzel bir miras diye düşünüyorum. 'Hababam Sınıfı’nda bizim bir sloganımız vardı; "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz" için derdik. Ben bunu yaşadım. Gerçekten ben onu unutamam. Deprem sonrası bütün 'Hababam Sınıfı' ekibi, arkadaşlarımın hepsi aradı. Maddi ve manevi yanımda oldular. Banka hesabıma bir sürü para gelmiş. Ben bunu unutamam. Ben o arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızla devamlı da görüşüyoruz. Her sabah kalktığımızda birbirimizden haberimiz olur. Ama bir de şu var. Hayatında gerçeği, her yıl bir arkadaşımızı kaybediyoruz. Belli bir yaş grubuna da geldik. İnşallah 2024 farklı olur diyelim” dedi.