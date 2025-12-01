Dilber Ay filmi TV'de! Dilber Ay kimdir, ne zaman vefat etti ve hastalığı neydi?
Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Dilber Ay'ın hayatını konu alan Dilberay filmi, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü sesi, Barak müziğine kattığı yorum ve zorlu yaşam öyküsüyle hafızalara kazınan Dilber Ay, vefatının ardından da sevenleri tarafından saygı ve özlemle anılıyor. İşte Dilber Ay hayatı ve kariyeri...
Efsanevi halk müziği sanatçısı Dilber Ay’ın yaşamını beyaz perdeye taşıyan Dilberay filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Barak havalarının güçlü sesi olarak tanınan Dilber Ay, hem sahnedeki duruşuyla hem de fırtınalı yaşamıyla Türkiye’nin hafızasında özel bir yer edindi. Senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Merter Savaş’ın yazdığı filmde usta sanatçıya Büşra Pekin hayat verirken, izleyiciler “Dilber Ay kimdir, nasıl vefat etti ve film nerede çekildi?” sorularını araştırıyor. İşte detaylar...
DİLBER AY KİMDİR, ASLEN NERELİYDİ?
Dilber Ay Karakaş 1 Ocak 1956’da Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Barak havaları ve 1981 yılında söylediği "Meyrik" türküsüyle Türkiye'de büyük bir kitlenin sevgisini kazandı; "Tavukları pişirmişem" olarak bilinen Adıyaman türküsü ile fenomen haline geldi. 2011-2015 yılları arasında tam teşekküllü bir hapishane simülasyonu içinde, demir parmaklıkların ardından arabesk şarkılar seslendirdiği "Kadere Mahkûmlar" adlı televizyon programını sundu. Türkücü, 2012 yılında ana akım televizyonlara konuk olmaya başladıktan sonra hızla popüler kültür ikonuna dönüştü.
Güçlü, sert, özgüveni yüksek bir imaj yaratan Dilber Ay, seslendirdiği hüzünlü türküler ve arabesk formundaki şarkıların yanı sıra sinema filmlerinde aldığı roller, televizyonda yaptığı reytingi yüksek programlar, rol aldığı reklam filmleri ile hatırlanır. Hayat öyküsü 2021 yılında çekilen Dilberay adlı filme konu olmuştur.
DİLBER AY NE ZAMAN VE NEDEN VEFAT ETTİ?
Yaşamını Düzce'de bulunan ikametinde geçiren Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında öldü. Cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığında defnedildi.
DİLBER AY FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
"Dilberay" adını taşıyan film, 4 Şubat 2022 tarihinde vizyona girdi. Film, sanatçının hayatının geçtiği farklı coğrafyalarda, ağırlıklı olarak Adana, Sakarya ve İstanbul gibi şehirlerde çekildi. Filmde Dilber Ay'ı, başarılı oyuncu Büşra Pekin canlandırdı.
Dilber Ay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Büşra Pekin
Ayberk Pekcan
Nursel Köse
Zeliha Kendirci
Deniz Hamzaoğlu
Selen Uçer