Efsanevi halk müziği sanatçısı Dilber Ay’ın yaşamını beyaz perdeye taşıyan Dilberay filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Barak havalarının güçlü sesi olarak tanınan Dilber Ay, hem sahnedeki duruşuyla hem de fırtınalı yaşamıyla Türkiye’nin hafızasında özel bir yer edindi. Senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Merter Savaş’ın yazdığı filmde usta sanatçıya Büşra Pekin hayat verirken, izleyiciler “Dilber Ay kimdir, nasıl vefat etti ve film nerede çekildi?” sorularını araştırıyor. İşte detaylar...