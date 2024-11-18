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        Haberler Gündem Güncel Dilenci, damattan dayak yedi | Son dakika haberleri

        Dilenci, damattan dayak yedi

        Adana'da bir dilenci düğün aracının üzerine atlayınca damattan dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 22:38 Güncelleme: 18.11.2024 - 22:40
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        Dilenci, damattan dayak yedi
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        Adana'da bir dilenci düğün aracının kaputuna atlayıp para istedi. Kaputtan inmeyen dilenci damat ve yakınları tarafından darp edildi.

        Olay, Yüreğir İlçesine bağlı Karataş Caddesinde meydana geldi. Bir dilenci yolda gördüğün düğün arabasının kaputuna atladı. Araç ilerlediği halde dilenci para alamadığı için inmedi. Damat ise aracı durdurup dilenciyi öldüresiye yakınlarıyla birlikte darp etti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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