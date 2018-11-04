Dinamo Ufa - Krylya Sovetov maçı öncesi rakamlar

Rusya Premier Lig maçında Dinamo Ufa ile Krylya Sovetov, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. 11 puanlı Dinamo Ufa 14. sırada bulunuyor, Krylya Sovetov 11 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Dinamo Ufa, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Krylya Sovetov son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 604 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Ufa galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.70, Krylya Sovetov galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.25, 2.5 gol üstünün oranı 2.50.

Dinamo Ufa son hafta oynanan Ural maçında 1-0 kazandı.

Krylya Sovetov ise Terek karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dinamo Ufa, 5 gol attı ve 7 gol yedi.

Krylya Sovetov, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Krylya Sovetov 3 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ