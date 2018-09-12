İspanya basını, Kral Juan Carlos Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi alan genç bakanın notlarında manipülasyon yaptığını ve tez çalışmasında da intihal yaptığını ileri sürerken, Monton, iddiaları "usulsüzlük yapmadım" diyerek reddetti.

Kral Juan Carlos Üniversitesi ise, Bakan Morton'un notlarının manipüle edilmesi konusunda sorumlulukları belirlemek için soruşturma başlattığını açıkladı.

Monton'ın diplomayı aldığı üniversite daha önce de bazı ünlü isimlerin diplomalarında tahrifat yapmasıyla biliniyor.

Geçtiğimiz haziran ayında, Kültür ve Spor Bakanı Maxim Huerta da 2006 ve 2008 yılları arasında 220 bin euroluk vergi kaçakçılığı yaptığı iddiaları sonrasında istifa ettiğini duyurmuştu. Böylece yaklaşık 4 ay önce kurulan Pedro Sanchez'in sosyalist hükümetinde ikinci kez bir bakan istifa etmiş oldu.

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