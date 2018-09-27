Kaza, gece saatlerinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre; 54 yaşındaki Bora Türkan, kullandığı otomobili ile seyir halindeyken kalp krizi geçirmeye başladı.

Türkan kalp krizi geçirdiğini anlaması üzerine başka bir araca çarpmamak için aracını refüje çıkardı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi.

Sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiğini anlaması üzerine Türkan'ı bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Türkan kurtarılmadı.

Türkan’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol ise trafik ekiplerinin otomobilin kenarına çekmesinin ardından tekrardan açıldı.

Öte yandan, Türkan’ın diş hekimi olduğu öğrenildi.

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