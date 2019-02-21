Dirliş Ertuğrul 136. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dirliş Ertuğrul'da Sırma Hatun, Selcan'ın canına kast edince hançer Sırma Hatun'un ölümüne neden oldu. Yeni bölüm fragmanında ise Alıncak'ın Oba'ya baskın düzenleyeceği, başta Osman olmak üzere herkesin ise bu baskına direnmeye niyetli olduğu görülüyor. Ertuğrul'un da "İt havlamasıyla kurtlar ürkmez" sözleri fragmana damga vuruyor. Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı ve 136. son bölüm özeti haberimizde.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 137. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 136. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Moğolların korkunç planları nihayetinde Kayı obasını basan Alıncak, mankurtlaştırmak için Osman’ı kaçırtmıştı. İlbilge Hatun’a mektup yazan Ertuğrul Bey ondan destek isteyip Osman hakkında malumat toplamasını istemişti. Aynı zamanda kurduğu bir akıl oyunu ile Lefke kalesini almak isteyen Alıncak’a da Hülagü Han’ın ağzından sahte bir mektup yazmış, olası bir savaşı durdurmuştu. İşbirliği için Lefke kalesine gelen Alıncak’ı da gizlice dinleyen Ertuğrul bu malumatlarla Osman’ın yerini bulmuş fakat Osman, Şaman tarafından zehirlenmişti. Peki, Osman yeniden iyileşebilecek mi?
Moğollar sayesinde Söğüt’ün ve Oba’nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman’ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat’ın bu tavrı karşısında ne yapacak? Süleyman’ı zindan kurtarıp, obasını selamete kavuşturabilecek mi? Tüm bunların arasında şüphelendiği Zangoç’un gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi?
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