Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni sezon 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda büyük oranda değişikliğe gidilen Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ilk kez 19 Ekim Cuma akşamı TRT 1 ekranlarından verildi. Yeni sezon yayınlanan fragmanında Osman Gazi karakteri gözlerden kaçmadı. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yeni sezonda Osman Gazi rolünü canlandıracağı iddia edilmişti. Diriliş'in yapımcı şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, Burak Özçivit iddiaları doğrular nitelikte gazetecilerin sorusunu yanıt verdi. Peki, Diriliş Ertuğrul 5. sezonda Burak Özçivit diziye dahil olacak mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul yapımcılarından dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair net bir açıklama gelmedi. Yayınlanan fragmanda Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon bölümlerinin yakında TRT 1 ekranlarında olacağı duyuruldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. YENİ SEZON FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

BURAK ÖZÇİVİT: ANLAŞMA SAĞLADIK!

Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Osman Gazi karakteri gözlerden kaçmadı. Yeni sezonda Osman Gazi rolünü Burak Özçivit'in oynayacağı konuşuluyor. Dizinin yapımcı şirketinden resmi bir açıklama gelmese de, Özçivit, katıldığı bir düğün öncesi gazetecilerin "Bir dönem dizisinde oynayacağınız konuşuluyor" sorusuna "Evet doğru bir anlaşma sağladık ama bununla ilgili zaten açıklama yapılacak zamanı gelince. Gerisi sürpriz" cevabını vererek Diriliş Ertuğrul'da olacağını doğruladı.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve eski mankendir.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.

