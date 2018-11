Diriliş Ertuğrul Ataç kimdir? Diriliş Ertuğrul Armağan Oğuz kimdir? sorusu seyirciler tarafından sorulmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisine yeni katılan oyunca Armağan Oğuz, Ateş karakteri canlandıracak. Peki, Diriliş Ertuğrul Ataç kimdir? Diriliş Ertuğrul Armağan Oğuz kimdir? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL ATAÇ KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul dizisine yeni katılan oyunca Armağan Oğuz, Ateş karakteri canlandıracak.

Ertuğrul bey obasını Söğüt bölgesine taşıdı. Burada yeni dostlar edineceği gibi düşmanlarda edinecek. Diriliş Ataç karakteri ise Ertuğrul beyin bölgede hakimiyetini kurmasında önemli etki edecek ve Kayı obasına iyilikleri dokunacak mert bir karakteri canlandıracak. Savaşçı ve gözü kara olan bu karakter Ertuğrul beyin en yakınlarından biri olacak. İşte, Diriliş Ertuğrul'da Ataç karakterine can veren Armağan Oğuz'un hayat hikayesi...

ARMAĞAN OĞUZ KİMDİR?

Dizi ve sinema filmi oyuncusu Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde istanbul’da doğdu. Lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde gördü ve 2004 yılında mezun oldu. Üniversite öğrenimini ise 2008 yılında mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladı. Armağan Oğuz, 2008 yılında Best Model Of Türkiye yarışmasında birinci oldu. Yine aynı yıl yapılan Best Model Of The Word yarışmasında ikincilik aldı.

Katıldığı bu mankenlik yarışmalarının hemen ardından kurucuları arasında ünlü oyuncu Robert De Niro‘nun da bulunduğu New York Film Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almak için ABD'ye yerleşti. ABD'deki oyunculuk eğitimini Hollywood Film Akademisi’nde tamamlayarak mezun oldu.

2011 yılında sonbahar/kış kreasyonu defilelerinde New York Fashion Week‘te yer alan Armağan Oğuz, American Hollwood Film Akademisi'nde öğrenci iken eğitim esnasında pek çok kısa film projeleri içinde yer aldı.

Okuldaki hocasının yol göstermesiyle çalışmalarını oyunculuk seçmeleri gerçekleştiren yapımcı şirketlere gönderdi, bunlardan biri de “Men in Black 3” filminin seçmeleriydi.

Aranan özelliklere uygun fiziki yapısı nedeniyle ilk aşamada seçilen oyuncunun Nisan 2011 ayında oyunculuğu denendi, makyajları yapıldı ve rolü kaptı. Armağan Oğuz, başrollerini Will Smith ve Tommy Lee Jones‘un paylaştığı “Men in Black 3” filminde canavara dönüşen ünlü bir ismi canlandırdı. 2012 yılında Türkiye‘ye dönerek dizi ve film çalışmalarına başlayan Armağan Oğuz, oyuncu koçu Ümit Çırak‘la oyunculuk teknikleriyle alakalı çalışmalarına başladı. 2014 yılında başrollerini Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları ve Tarık Ünlüoğlu‘nun paylaştığı “Ah Neriman” adlı dizide oynadı.

2016 yılında Alper Çağlar‘ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminde rol aldı. 2017 yılında yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yazar Azra Kohen‘in “Fi Çi Pi” adlı kitap dizisinden Tv dizisine uyarlanarak çevrimiçi dizi platformu olan Puhu TV üzerinden yayınlanan “Fİ” dizisinde yer aldı. 2017 yılında Star TV'de kısa bir süre yayında kalan Börü dizisinde oynadı.

Oyuncu son olarak, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon kadrosunda yer alacak.

Filmleri ve Dizileri :

2017 – Börü (TV Dizisi)

2017 – Fi (Göksel) (TV Dizisi)

2016 – Dağ 2 (Astsubay Kıdemli Çavuş Baybars Yücel) (Sinema Filmi)

2014 – Ah Neriman (Selim Boğdan) (TV Dizisi)

2013 – İnadına Yaşamak (Selçuk) (TV Dizisi)

2012 – Men in Black 3 (Sinema Filmi)

