Diriliş Ertuğrul Enis Yıldız kimdir? Diriliş'in en dikkat çekici oyuncusu Enis Yıldız kimdir? sorusu Dirliş Ertuğrul dizisinin izleyicileri tarafından merak edilmeye başladı. Dİriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna yeni katılan oyuncu Enis Yıldız, Diriliş Ertuğrul'un en dikkat çekici olan oyuncusu diye konuşulmaya başlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul Enis Yıldız kimdir? Diriliş'in en dikkat çekici oyuncusu Enis Yıldız kimdir? İşte detaylar...

ENİS YILDIZ KİMDİR?

48 yaşındaki oyuncu aslen Almanya doğumlu ilk kez Beşinci Boyut dizisinde oynayan Enis Yıldız hakkındaki her şey...

1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur. Ancak aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır. Sona eren ve halen sahnede olan bir çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapmıştır. Kundakçı, Memurin Faslı, Ufak Tefek Yaşamlar ve Bahar Noktası bu tiyatro oyunlarından bazılarıdır. Enis Yıldız evli ve bu evliliğinden iki oğlu vardır. Yaşantısını Eskişehir’de sürdürmektedir.

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