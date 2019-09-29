Diriliş Osman ne zaman başlıyor, hangi kanalda? 2019 Diriliş Osman oyuncuları kimler? soruları yeni sezonda seyirciyle buluşacak dizi için merak ediliyor. Yeni oyuncular ve yeni kanalıyla karşımıza çıkacak Diriliş Osman'ın henüz fragmanı yayınlanmadı. İşte Diriliş Osman dizisine dair önemli detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Osman dizisinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatını konu alan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Diriliş Osman dizisinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

BURAK ÖZÇİVİT’İN PARTNERİ BELLİ OLDU

Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit’in partneri için Aslıhan Karalar ismi ön plana çıkmıştı. Diriliş severlerden tepki toplayan Aslıhan Karalar isminin yerine kadın başrol oyuncusu için Özge Törer olacağı iddia edildioldu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecek.