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        Diş ağrısı baş ağrısı yapar mı? Diş ağrısı baş ağrısı nasıl olur?

        Diş ağrısı kişiler için en rahatsız edici ve sancılı rahatsızlıkların başında gelmektedir. Dişte oluşan iltihaplanma, sinirlerde sıkışma ya da çürük burada ağrıya ve sancıya yol açar. Bunun yanı sıra diş ağrısının vücuttaki diğer olumsuz etkileri de merak edilir. Bu merak edilen konuların başında ise Diş Ağrısı Baş Ağrısı Yapar Mı? Diş Ağrısı Baş Ağrısı Nasıl Olur? soruları gelmektedir. Sizler için hazırladığımız yazımızda konu hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 00:13
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        Diş ağrısı baş ağrısı yapar mı?
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        Kişilerin sıklıkla uğraştığı diş ağrısı aynı zamanda baş ağrısına da neden olabilir. Bu yüzden diş ağrısından kaynaklı baş ağrısının nasıl olduğu araştırılan konular arasında yer alır. İşte, Diş Ağrısı Baş Ağrısı Yapar Mı? Diş Ağrısı Baş Ağrısı Nasıl Olur? hakkında merak edilen tüm detaylar.

        Diş Ağrısı Baş Ağrısı Yapar Mı?

        Diş ağrısının baş ağrısı yapıp yapmamasından önce diş ağrısının nedenlerinin bilinmesi gerekmektedir. Diş ağrısının nedeni olan farklı etkenler bulunur. Bunların nedenlerinden biri düş çürükleridir. Bir diğer nedeni ise bakteri kaynaklı enfeksiyonlardır. Diş çatlakları ve diş kırıkları da diş ağrısına yol açabilirken, diş dolgusu yapan kişilerin dolgularında meydana gele n hasar da bu ağrıları tetikleyebilir. Bunun yanı sıra diş eti enfeksiyonları, diş patlaması, diş sıkması d a diş ağrılarının nedenleri arasında yer alır.

        Farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan bu diş ağrıları şiddetli olduğu takdirde ise baş ağrısı meydana gelebilir. Bunun nedeni ise diş bölgesinde bulunan kaslar ile baş bölgesinde bulunan kasların birbirine bağlı olmasıdır.

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        Diş Ağrısı Baş Ağrısı Nasıl Olur?

        Diş problemlerinden kaynaklı ağrılar baş ağrısına da neden olur. Burada gerçekleşen ağrılar oldukça şiddetli bir şekilde ortaya çıkabilir.

        Diş Ağrısı Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

        Diş ağrısından kaynaklı baş ağrılarının hangi bölgelerde nasıl kendini gösterdiği de kişiler tarafından araştırılan konular arasında yer alır. Burada genel olarak ağrının ilk başladığı yer baş ve boyun bölgesidir Ancak diş ağrısının sinir sistemi oldukça karmaşık ve geniş bir yapıya sahip olduğu için bu durumda baş ağrısı farklı bölgelere de vurabilir. Özellikle başta başlayan diş kaynaklı ağrılar boyundan çeneye ya da kulak arkasına kadar da yayılım gösterebilir. Bu yüzden diş kaynaklı baş ağrısının azalması için diş problemine çözüm bulunması gerekmektedir. Ağrı kesici ile bu baş ağrısının giderilmesi kısa süreli az etki sağlayan bir yöntemdir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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