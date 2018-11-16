Diş Hekimi Hüseyin Ceylan, diş çürüklerinin felç ve ölümcül kalp hastalıklarına neden olabileceğini söyledi.
Ceylan, toplumun ağız ve diş sağlığı bakımında geride olduğunu ifade ederek,"Bu konuda yapılan istatistikler oldukça çarpıcı. Toplumumuzda diş çürüğü görülme oranı yüzde 90'ların üzerinde. Aynı oran Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzde 30'ların altındadır.
Dişlerimiz sindirim sistemimizin başında yer aldığı için oldukça önemlidir. Dişlerdeki rahatsızlıklar ağrı-sızlama, dişlerde oynama, diş etlerinde kaşınma ve kanama şeklinde bulgu verir.
Bu problemler tedavi edilmezse psikolojik rahatsızlıklardan mide rahatsızlıklarına; felç ve inmeden ölümcül kalp hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede başka hastalıklara sebep olabilir" dedi.
DOĞUMDAN GELEN KALP HASTALIĞINIZ VARSA DİKKAT!
Ceylan, hastanın doğumdan gelen kalp hastalığı olan bireylerin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak,"Kalp ve damar sistemiyle ilgili ciddi bir operasyona bağlı olarak kalpte sonradan oluşan bir hasar varlığında da vücudunuzda yapılacak her türlü ufak cerrahi müdahaleler sizin için çok ciddi riskler oluşturabilmektedir.
Kısaca açıklayacak olursak ağız bölgesi vücudumuzda hem bakterilerin sayı olarak en yoğun olduğu hem de tür olarak en çok bakteri çeşidinin bulunduğu bölgelerden biridir.
Oral bölgede herhangi bir cerrahi işlem yapıldığında kronik enfeksiyonlu çürük diş varlığında ya da diş eti hastalıklarında doku bütünlüğü bozulduğu için ağzımızda bulunan bakteriler kana karışabilir.
Bu bakteriler daha önceden hasarlı olan kalp kapakçığı ya da damar dokusuna kan aracılığıyla taşınıp yerleşip çoğalabilir. Bu olaya vejetasyon denir.
Bu bakteriler kalbin beslenmesini ve tam kapasite ile çalışmasını etkiler. Kalp yetmezliğine kadar varan tablolara sebebiyet verebilir. Buradan kopacak bakteri kolonileri hayati damarlarda tıkanma ve felçlere neden olabilir" ifadelerini kullandı.
"AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA ÇOK DİKKAT EDİLMELİ"
Ceylan, vatandaşların ağız ve diş sağlığına çok dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek,"Hastalığın ilk evresinde ateş, terleme, kilo kaybı, halsizlik ve benzeri bulgular olduğu için genelde tüm diğer basit hastalıklarla karıştırılabilir. Ve bu yüzden teşhis konulana kadar hastalık ilerler. Doktorunuzun isteyeceği kan tahlilleri ve eko teşhisi kolaylaştırır.
Bakterial endocardit oluşmaması için hastaların ağız ve diş sağlığına çok dikkat etmesi gerekir. Hastalığın önlenmesinde diğer en önemli basamak ise kalple ilgili doğuştan ya da sonradan oluşmuş her türlü hasar varlığında hastaya yapılacak minör her türlü cerrahi öncesi doktorun vereceği ilaç tedavisini eksiksiz uygulamaktır" dedi.
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