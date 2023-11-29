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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diş hekimi ölü bulundu

        Diş hekimi aracının yanında ölü bulundu

        İstanbul'da aracının yanında hareketsiz bulunan diş hekiminin hayatını kaybettiği belirlendi. Diş hekiminin şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:28
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        Diş hekimi ölü bulundu
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        İstanbul'un Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, diş hekimi Mahmut Perşembe, aracının yanında yerde hareketsiz bulundu.

        Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Mahmut Perşembe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diş hekimi Perşembe'nin şüpheli bulunan ölümüne ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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