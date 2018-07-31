Diş hekimliği taban puanı kaç? sorusu üniversite eğitimini diş hekimliği alanında yapmak isteyen adaylar tarafından soruluyor. Üniversitelerin en gözde bölümleri arasında yer alan diş hekimliği bölümüne hangi üniversite kaç puanla öğrenci kabul ediyor. İşte geçen yılın verilerine göre diş hekimliği fakültesi taban puanları...

DİŞ HEKİMLİĞİ PUANLARI

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