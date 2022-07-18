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Diş hekimliği taban puanları 2022: Diş hekimliği üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

Diş hekimliği taban puanları kaç? 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları merak içerisinde diğer bölümler için olduğu gibi diş hekimliği taban puanlarını da araştırıyor. Peki, 2022 diş hekimliği üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması kaç? İşte diş hekimliği taban puanları...

Diş hekimliği taban puanları 2022: Diş hekimliği üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

Diş hekimliği fakültesi taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanı en çok araştırılan bölümler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 2022 diş hekimliği fakültesi taban puanları ve kontenjan sayıları kaç? Merak edenler için diş hekimliği fakültesi taban puanlarını haberimizde derledik. İşte YÖK 2022 diş hekimliği taban puanları...

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

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