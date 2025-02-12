Diş tedavisi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken diş tedavisi görmek orucu bozar mı?

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişiler, oruçluyken diş tedavisi yaptırmak konusunda endişe duyabiliyor. Oruçlu kişinin diş tedavisi görmesi, diyanet tarafından açıklandığı üzere, tek başına orucu bozmaz. Ancak tedavi sırasında kullanılan malzemeler, ağızda suyla çalkalama yapıldığında veya boğaza kan ve tedavi maddeleri kaçtığında durum değişebilir. Bu yüzden diş tedavisi gören kişilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Oruçlu halde diş tedavisi yaptırmak isteyenler için en güvenli zaman dilimi genellikle iftar sonrasıdır. Ancak gün içinde acil bir tedavi gerekirse, orucun bozulup bozulmadığı konusunda detayları bilmek önemlidir.

REKLAM

DİYANETE GÖRE DİŞ TEDAVİSİ ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, diş tedavisi yaptırmak orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında kullanılan maddelerin ya da suyun boğaza kaçması durumunda oruç bozulabilir. Bu durumda yalnızca kaza orucu tutulması gerekir, kefaret orucu gerekmez. Tedavi sırasında yapılan lokal anestezi enjeksiyonları da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmaz.

Diş tedavisi sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ağız içindeki sıvıların istemeden yutulmasını önlemektir. Bu yüzden hastalar ve diş hekimleri, işlemler sırasında mümkün olduğunca dikkatli olmalıdır.

DİŞ TEDAVİSİ YAPTIRIRKEN ORUÇ BOZULMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tedavi sırasında kullanılan suyun veya kanın boğaza kaçmamasına özen gösterilmeli.

Tedaviyi mümkünse sahurdan önce veya iftardan sonra yaptırmak daha güvenlidir.

Ağız içinde kullanılan ilaçların yutulmadığından emin olunmalı.

Diş tedavisi sonrası ağrı kesici alınması gerekiyorsa, iftar saatinin beklenmesi önerilir.

Dolgu ve kanal tedavisi gibi işlemler sırasında kullanılan malzemelerin yutulmadığından emin olunmalı.

Bu hususlara dikkat edildiğinde, diş tedavisi yaptırmak orucu bozmaz ve kişi orucunu sağlıklı bir şekilde sürdürebilir.

REKLAM

LOKAL ANESTEZİ ORUCU BOZAR MI?

Diş tedavisi sırasında uygulanan lokal anestezi, Diyanet'in açıklamalarına göre orucu bozmaz. Çünkü bu işlem, beslenme amacı taşımayan tıbbi bir müdahaledir. Ancak anestezi sonrası kişi kendini güçsüz hissederse ve ilaç alması gerekirse, oruç açısından değerlendirme yaparak durumu gözden geçirmesi önerilir.

Bazı uzun süren tedavilerde, hastanın yorgun düşmesini önlemek adına işlemi iftar sonrasına almak daha uygun olabilir. Ancak oruç sırasında lokal anestezi yaptıran kişiler, tedavi esnasında kullanılan sıvıları yutmadıkları sürece oruçlarını bozmamış olurlar.