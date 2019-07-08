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Haberlerİş-YaşamDış Ticaret Beklenti Anketi

Üçüncü çeyrek "Dış Ticaret Beklenti Anketi" açıklandı

AA

Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalarak 123,3 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 0,6 puan yükselerek 98,1 oldu

Dış Ticaret Beklenti Anketi

Ticaret Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan düştü. İkinci çeyrekte 125,9 olan endeks, üçüncü çeyrekte 123,3 seviyesine geriledi. Söz konusu endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 5,3 puan artış gösterdi.

Üçüncü çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi'ni "Şu Anda Kayıtlı İhracat Sipariş Düzeyi" yayılım endeksi negatif etkilerken, diğer yayılımların, 100'den büyük olması sebebiyle endeksi pozitif etkilediği görüldü.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

İthalat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 0,6 puan artarak 98,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 15 puan azalış kaydetti.

İthalat Beklenti Endeksi'ni "mevcut ithalat sipariş düzeyi" yayılımı negatif etkilerken, "son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi" ve diğer yayılımlar endekse pozitif yansıdı.


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