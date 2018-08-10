Dış ticaret endeksleri
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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Haziran’da yüzde 3,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,2, yakıtlarda yüzde 43,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 arttı

10.08.2018 - 10:30 | Güncelleme: İHA

İhracat birim değer endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5,6 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,6, yakıtlarda yüzde 34,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 arttı. İthalat birim değer endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

İHRACAT MİKTYAR ENDEKSİ YÜZDE 5 AZALDI

İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,4, yakıtlarda yüzde 24,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 azaldı. İhracat miktar endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 1,6 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10 AZALDI

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,2 ve yakıtlarda yüzde 0,7 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 azaldı. İthalat miktar endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 1,7 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,3 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mayıs ayında 149,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 azalarak, 2018 Haziran ayında 147,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Haziran ayında 156,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5 azalarak, 2018 Haziran ayında 148,8 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,7 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mayıs ayında 140,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,7 azalarak, 2018 Haziran ayında 132,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Haziran ayında 144,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,9 azalarak, 2018 Haziran ayında 131,8 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2018 YILI HAZİRAN AYINDA 104,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Haziran ayında 107,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3 puan azalarak, 2018 yılı Haziran ayında 104,1 oldu. Dış ticaret haddi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak 104 oldu.

 

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