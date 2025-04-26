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        Haberler Sağlık Diş ve diş eti problemi, kalbi olumsuz etkiliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Diş ve diş eti problemi, kalbi olumsuz etkiliyor

        Diş ve diş eti probleminin, ağız ve diş sağlığının yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına yol açabileceği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:31
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        Diş ve diş eti problemi, kalbi böyle etkiliyor
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        Diş ve diş eti problemi, ağız ve diş sağlığının yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına yol açabiliyor. Dünyada, diş ve diş eti hastalıkları gibi ağız sağlığı sorunları ile miyokardit ve perikardit gibi ciddi kardiyovasküler hastalıklar arasında bağlantı olabileceği yönünde çeşitli araştırmalar bulunuyor.

        "AĞIZDAKİ ENFEKSİYON VÜCUDUN HER TARAFINI ETKİLİYOR"

        Diş hekimi Can Aydoğan, diş ve diş eti hastalıklarının sadece ağız sağlığı ile sınırlı bir sorun olmadığını, kalp damar hastalıklarında da önemli rol oynadığına işaret etti.

        Aydoğan, "Ağızda diş eti enfeksiyonlarından oluşan bakterilerin kalp, kalp kapakçığı sorunlarını, enfeksiyonu tetiklediğini bilimsel olarak biliyoruz. Bu konuda ağızdaki oluşacak enfeksiyonların sadece diş ve ağzı değil, vücudumuzun her tarafını etkiliyor" dedi.

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        "DİŞ SAĞLIĞI İLE KALP SAĞLIĞI ARASINDA DOĞRUDAN BİR İLİŞKİ VAR"

        Ağızdaki bakterilerin kan yoluyla tüm vücuda yayılabildiğini ve birçok organda sağlık sorunlarına neden olabileceğine vurgu yapan Aydoğan, şöyle konuştu: "Diş sağlığı ile kalp sağlığı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kalp sağlığını etkileyen enfeksiyonların ortak sebeplerinden birisi ortak bir bakteridir. Bu da şu anlama geliyor, bu bakteri eğer ağızda enfeksiyon yaratıyorsa ve kan yoluyla vücudumuza giriyorsa bu bakterinin tutunacağı ve zarar vereceği ilk yer kalbimiz oluyor. Eğer periodontal bir hastalık bir diş hekimi tarafından tedavi edilmiyorsa her zaman kalp problemlerinde büyük bir risk taşıyor."

        "Önemli olan ağız içinde bulunan bakterilerin hastalık yapıcı seviyeye ulaşmamasıdır" diyen Aydoğan, sigaranın, ağız ve kalp sağlığı açısından büyük bir risk faktörü olduğunu hatırlatarak şu önerilerde bulundu: "Ağız bakımında ilk beklediğimiz şey düzenli diş fırçalanmasıdır. Bununla beraber diş ipi, ara yüz fırçası kullanması, dil bakımı gibi, ağızda enfeksiyon oluşturacak tüm riskleri ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasıdır. İkincisi de mutlaka uzman diş hekimine bir genel muayene yaptırılması gerekiyor."

        SİNSİ İLERLEYEN HASTALIKLAR

        Diş eti enfeksiyonlarının sinsi ilerleyen hastalıklar olduğunu belirten Aydoğan, diş ve diş eti rahatsızlıklarının çoğu zaman belirti vermediğini kaydetti.

        Bu nedenle periyodik hekim kontrollerin yapılması hayati önem taşıdığına işaret eden Aydoğan, "Çoğu zaman kanamayla belirti verse de bazı kronik durumlarda hasta bunu fark etmeyebilir. Diş etlerinde kanama, kırmızı yapı, diş eti çekilmesi varsa veya yemek yediği zaman bir hassasiyet, ağrı oluyorsa mutlaka en kısa zamanda diş hekimine başvurması gerekiyor." diye konuştu.

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