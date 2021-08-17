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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan Afganistan görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakan Afganistan'daki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan Afganistan görüşmesi
Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan görüşmesi
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AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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