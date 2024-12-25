Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgede istikrarın tesisine yönelik çalışmalar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan, Abu Dabi ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgede istikrarın tesisine yönelik çalışmalar ele alındı.
Suriye’nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki ortak tutum teyit edildi.
Suriye’nin güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.