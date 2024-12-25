Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgede istikrarın tesisine yönelik çalışmalar ele alındı.

Habertürk Giriş: 25.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:59 facebook

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