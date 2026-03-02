Canlı
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda bölgedeki gelişmeleri ele aldı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda bölgedeki gelişmeleri ele aldı

        Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü. Görüşmede saldırıların son bulması için atılabilecek adımlar konuşuldu

        Giriş: 02.03.2026 - 14:26
        Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda, bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda konuştu.

        Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler kapsamlı biçimde ele alınarak, mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

