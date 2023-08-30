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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov ne zaman görüşecek? Rusya'dan açıklama

        Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov ne zaman görüşecek? Rusya'dan açıklama

        Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile 31 Ağustos-1 Eylül tarihinde görüşecek" dedi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 30.08.2023 - 12:09 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:20
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        Lavrov ile Fidan ne zaman görüşecek?
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşme tarihine ilişkin açıklamada bulundu.

        Zaharova yaptığı açıklamada, "Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile 31 Ağustos-1 Eylül tarihinde görüşecek" ifadelerini kullandı.

        Zaharova geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fidan ile Lavrov'ın yakın zamanda Moskova'da görüşeceğini bildirmişti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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