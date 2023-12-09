Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada Başbakanı Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Joly ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada Başbakanı Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Joly ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada Başbakanı Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Joly ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 09.12.2023 - 22:27 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:27 facebook

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