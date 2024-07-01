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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Somali ve Etiyopya Dışişleri Bakanları ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Somali ve Etiyopya Dışişleri Bakanları ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopyalı mevkidaşı Taye Atske Selassie ile Somalili mevkidaşı Ahmed Muallim Fiqi'yi Ankara'da bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:49 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:53
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        Dışişleri Bakanı Fidan, Somali ve Etiyopya Dışişleri Bakanları ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopyalı mevkidaşı Taye Atske Selassie ile Somalili mevkidaşı Ahmed Muallim Fiqi’yi Ankara’da ağırladı. Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanlarının Türkiye’nin ev sahipliğinde buluşmaları neticesinde, ‘Ortak Ankara Açıklaması” yayımlandı.

        "ORTAK ANKARA AÇIKLAMASI"

        "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın daveti üzerine, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Taye Atske Selassie ve Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Ahmed Moallim Fiqi 1 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da bir araya gelmiştir.

        İki ülkenin Bakanları, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında, farklılıklarına yönelik samimi, dostça ve ileriye dönük, ayrı ayrı görüş alışverişinde bulunmuş ve görüş farklılıklarını karşılıklı olarak kabul edilebilir çerçevede ele almaya yönelik perspektifler geliştirmişlerdir.

        Somali ve Etiyopya’nın Dışişleri Bakanları, farklılıkların barışçı yöntemlerle çözülmesi konusundaki kararlılıklarını yinelemişler; kolaylaştırıcılığı ve yapıcı katkılarından dolayı Türkiye’ye takdirlerini ifade etmişlerdir.

        Bakanlar, ihtilafların çözüme kavuşturulması ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır.

        Bakanlar, 2 Eylül 2024 tarihinde Ankara’da ikinci tur görüşmeleri gerçekleştirme konusunda anlaşmışlardır.

        Her iki taraf da, bu girişiminden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunmuştur."

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