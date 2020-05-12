DHA

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da hastane ve cenaze törenine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastane ile Nangarhar vilayetinde bir cenaze törenine bu sabah düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Terör saldırısının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mübarek ramazan ayında ve COVID-19 salgınının etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği bu dönemde, sivilleri ve içerisinde yenidoğan ünitesi de bulunan bir hastaneyi hedef alan bu alçakça saldırıları kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."