Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada "Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde İsrail’in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunluk kazanmış, okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinli katledilmiştir. Keza, İsrail’in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır.