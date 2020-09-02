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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Almanya'da yayın yapan Die Welt gazetesinde yer alan Türkiye ve Doğu Akdeniz'e ilişkin haberine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Yunanistan Hükümet Sözcüsü’nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir." denildi.