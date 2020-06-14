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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Borno eyaletinde 13 Haziran akşamı gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Nijerya’nın Borno eyaletinde 13 Haziran akşamı gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Geçen hafta yine aynı bölgede meydana gelen saldırıda da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bu menfur terör saldırılarını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

NİJERYA'DA BOKO HARAM SALDIRISI

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, Boko Haram üyelerinin, Borno eyaletine bağlı Gubio köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Boko Haram terör örgütünün, 5 gün önce Borno eyaletine bağlı Foduma Kolomaiya köyünde düzenlediği saldırıda 81 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.