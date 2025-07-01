Dışişleri'den ABD'nin Suriye'ye yaptırımların kaldırmasına dair açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasına dair açıklamada bulundu.

Keçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD’nin Suriye’ye Yönelik Yaptırımların Bir Bölümünü Daha Kaldırması Hakkında:

ABD Yönetiminin, Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu çerçevede, Suriye’ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir.

Türkiye, Suriye’nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edecektir."