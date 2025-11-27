Habertürk
        Dışişleri: Irak'taki saldırıyı endişeyle karşılıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'taki Kor Mor doğalgaz sahasına düzenlenen saldırıya dair açıklamada bulundu. Keçeli, "Dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 27.11.2025 - 20:40
        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan "Kor Mor" doğal gaz sahasına yönelik saldırıyı Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşıladıklarını belirterek, sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınadı.

        Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda, "Irak'taki Kor Mor doğal gaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

        Sözcü Keçeli, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun, doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağladığını aktardı.

