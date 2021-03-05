Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dışişleri'nden Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik kararlarına tepki! - Haberler
ABONE OL

Dışişleri'nden Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik kararlarına tepki!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki gösterildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: Dışişleri'nden Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik kararlarına tepki! - Haberler

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki gösterildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmek amacıyla ülkemize yönelik kalıplaşmış ithamlarını sürdürmekte ısrar etmesinin, dost ve kardeş Arap halkları nezdinde karşılığı bulunmadığını esasen Arap Ligi üyeleri de gayet iyi bilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üye ülkeler arasında şeffaf bir müzakere süreci yürütülmeksizin, çeşitli çevrelerin empoze etmesi sonucunda kabul edilen bu tür kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koyduğu görülmektedir.

Türkiye, ilkeli ve kararlı tutumuyla bölgesinde ve dünyada güvenlik, istikrar ve huzurun tesisi için en fazla çaba gösteren ülkelerden biridir. Arap ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüklerinin korunması ile siyasi birliklerinin tesisi bölgeye yönelik en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Arap Ligi’ni, asılsız iddialarla ülkemizi hedef almak yerine, Arap halkının huzur, refah ve esenliğini önceliklendirmeyeönceliklendirmeye, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine yapıcı katkı sağlamaya bir kez daha davet ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'de Prens Philip kalp ameliyatı oldu
DÜNYAPrens Philip kalp ameliyatı oldu
SON DAKİKA: Koronavirüs önlemleri uzatılmıştı, Almanya'dan kritik mutasyon virüs açıklaması! - Haberler
DÜNYAÖnlemler uzatılmıştı: Almanya'dan mutasyon ...
Amerikalılar Çin’e karşı olumsuz fikirler besliyor
DÜNYAABD halkı Çin'i rakip olarak görüyor
Yemen'de terör örgütü El Kaide'ye darbe! Üst düzey isim yakalandı
DÜNYAYemen'de El Kaide'nin üst düzey sorumlusu yakalandı
Papa Francis tarihi Irak ziyareti öncesi mesaj yayımladı
DÜNYAPapa'dan tarihi ziyaret öncesi Iraklılara mesaj
ABD'den Eritre güçlerine Etiyopya'dan çekilme çağrısı
DÜNYAABD'den Eritre güçlerine Etiyopya çağrısı
Aynı gün içinde üçüncü deprem: Yeni Zelanda'da 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DÜNYAYeni Zelanda'da 8.1 büyüklüğünde deprem
Araştırma: Suriye'deki iç savaşın maliyeti 1,2 trilyon dolardan fazla
DÜNYASuriye'deki iç savaşın 10 yıllık maliyeti hesaplandı
Yunanistan'da bir deprem daha!
DÜNYAYunanistan'da bir deprem daha!
Dünya Sağlık Örgütü: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alıyor
DÜNYADSÖ: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda