Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri'nden Çin'e taziye mesajı | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Çin'e taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına taziyede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 19:30 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri'nden Çin'e taziye
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına taziye dileğinde bulundu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün yaşanan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

        Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında 75 kişi ölmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çin
        #dışişleri bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor