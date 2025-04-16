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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Yunanistan'a 'deniz yetki alanı' tepkisi: Sonuç doğurmayacak | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Yunanistan'a 'deniz yetki alanı' tepkisi: Sonuç doğurmayacak

        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirterek, "Bu tasarruflar hiçbir sonuç doğurmayacak" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 15:48 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:48
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        Dışişleri'nden Yunanistan'a 'deniz yetki alanı' tepkisi
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        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tek taraflı tasarruflarda bulunduğunu belirterek, Yunanistan'ın çabalarının bir sonuç vermeyeceğini ancak uluslararası deniz hukuku çerçevesinde Atina yönetimiyle iş birliğine hazır olduklarını duyurdu.

        Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklaması şöyle:

        "Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen “Deniz Mekansal Planlaması”nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmı, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir. Yunanistan’ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.

        Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi’nde Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz.

        Söz konusu tasarruflar ve oldubitti teşebbüsleri ülkemiz açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır.

        Türkiye, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dair tutumunu muhafaza etmektedir. Ülkemizin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması da UNESCO ile Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerine iletilmektedir."

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