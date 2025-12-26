Dışişleri: Yemen'deki gelişmeler endişe verici

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de son dönemde yaşanan gelişmeleri "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti’nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe vericidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yaşanan tırmanma karşısında Suudi Arabistan’ın sergilediği "sağduyulu tutum" ile Yemen’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yürütülen girişimlerin takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin, Yemen'in birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını, ülkede refah ve huzurun sağlanmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdüreceği mesajı verildi.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeleri, hayati öneme sahip kentleri ve petrol sahalarını kontrol altına aldığı bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.