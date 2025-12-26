Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri: Yemen'deki gelişmeler endişe verici | Dış Haberler

        Dışişleri: Yemen'deki gelişmeler endişe verici

        Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de son dönemde yaşanan gelişmelerin "endişe verici" olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 22:30 Güncelleme: 26.12.2025 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri: Yemen'deki gelişmeler endişe verici
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de son dönemde yaşanan gelişmeleri "endişe verici" olarak nitelendirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti’nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe vericidir." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, yaşanan tırmanma karşısında Suudi Arabistan’ın sergilediği "sağduyulu tutum" ile Yemen’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yürütülen girişimlerin takdir edildiği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin, Yemen'in birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını, ülkede refah ve huzurun sağlanmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdüreceği mesajı verildi.

        REKLAM

        Yemen'in doğusundaki durum

        Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeleri, hayati öneme sahip kentleri ve petrol sahalarını kontrol altına aldığı bildirilmişti.

        GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

        Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

        Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

        Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

        Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini satırla öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

        Antalya'da kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldüren Halit Can Sakman (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirten Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, "Acım hafiflemeyecek a

        #YEMEN
        #dışişleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu