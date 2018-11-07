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Disleksik çocukların eğitimini destekleyen mobil uygulama

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora Öğrencisi Günet Eroğlu, okul hayatında ve öğrenmede güçlük çeken disleksik çocuklara yönelik “Auto Train Brain” isimli mobil uygulamayı geliştirdi. Disleksi Vakfı tarafından da desteklenen “Auto Train Brain” uygulaması için Klinik Araştırma Etik Kurul Onayı alındı. Kasım ve Aralık aylarında disleksik çocuklar ücretsiz olarak Auto Train Brain seansı alabilecek

07.11.2018 - 11:12 | Güncelleme:

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora öğrencisi Günet Eroğlu, disleksik çocuklara yönelik nörogeribildirime dayalı mobil telefon uygulaması geliştirdi. Günet Eroğlu, kendi yaşam tecrübesinden yola çıkarak tasarladığı ve geliştirdiği yazılım konusundaki doktora çalışmasını Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Selim Balcısoy ve Öğretim Üyesi Müjdat Çetin danışmanlığında yürütüyor.

“Auto Train Brain” adlı mobil uygulama, özgül öğrenme güçlüğünün bir alt grubu olan ve ilaçla tedavisi henüz mümkün olmayan disleksinin etkilerini azaltıyor ve çocukların okul başarısının artmasında yardımcı oluyor.

UYGULAMA DİSLEKSİK ÇOCUKLARIN OKUMA HIZINI ARTIRIYOR VE HATA ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR

“Auto Train Brain” adlı mobil uygulama, çocukları görsel ve işitsel oyunlarla destekliyor ve kendi beyin sinyallerini kendilerine geri besleyerek (nörogeribildirim) iyileştiriyor. 1000’den fazla sağlıklı ve 17 disleksik kişi üzerinde test edilen mobil uygulamada elde edilen bulgulara göre, birinci kullanımdan itibaren beynin önemli parametrelerinde iyileşme, 20’nin üzerinde kullanımdan itibaren disleksik çocukların bilişsel performanslarında artış gözleniyor.

60 DİSLEKSİK ÇOCUĞA ÜCRETSİZ KLİNİK ARAŞTIRMA FIRSATI

Auto Train Brain uygulaması için, Klinik Araştırma Etik Kurul Onayı alındı. Kasım ayında başlayacak olan Klinik Araştırma’ya 7-10 yaş arası 60 disleksik çocuk katılabilecek. Disleksik çocuklara, eğitim öncesinde Disleksi Vakfı tarafından Türkiye'ye getirilen ve özgül öğrenme güçlüğünü teşhise yarayan TILLS adlı bir psikometrik test uygulanacak ve bu çocuklar 2 ay içerisinde 60 seans Auto Train Brain seansı alacak. Eğitimin tamamlanmasının ardından 6 ay sonra TILLS testi yenilenerek çocuklarda Auto Train Brain eğitiminden kaynaklanan bilişsel performans artışı izlenecektir. Bu çalışma, gönüllü disleksik çocuklar ve aileleri için ücretsizdir.

DİSLEKSİ VAKFI'NDAN DESTEK

Auto Train Brain uygulaması aynı zamanda Disleksi Vakfı tarafından da destekleniyor. Uygulama vakfa özel eğitim için gelen disleksik çocuklara ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Auto Train Brain uygulaması Aralık ayında gerçekleşecek Disleksi Kongresi’nde ayrıca kitlelere tanıtılacaktır. 1-7 Kasım haftası aynı zamanda Disleksi Farkındalık Haftası olarak bilinmektedir.

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