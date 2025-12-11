Habertürk
        Disney'den OpenAI'a 1 milyar dolar yatırım - İş-Yaşam Haberleri

        Disney'den OpenAI'a 1 milyar dolar yatırım

        The Walt Disney Company, içerik lisanslama ortaklığı konusunda OpenAI ile anlaşmaya varıldığını ve şirkete 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 18:36 Güncelleme: 11.12.2025 - 18:36
        Disney'den OpenAI'a 1 milyar dolar yatırım
        The Walt Disney Company'den yapılan açıklamada, Disney'in sevilen karakterlerinin üretken yapay zeka video platformu Sora'ya taşınması için önemli bir anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, The Walt Disney Company ve OpenAI'ın, Disney'in Sora'nın ilk büyük içerik lisanslama ortağı olması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

        Lisans anlaşmasının süresinin 3 yıl olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda Sora'nın Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars'tan 200'ü aşkın karakteri kullanarak hayranların izleyip paylaşabileceği kısa videolar üretebileceği ifade edildi.

        Ayrıca açıklamada, Disney'in OpenAI'ye 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağı belirtildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

