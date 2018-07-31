4 | 10

BESLENME ALIŞKANLIKLARI DÜZENLENMELİ

Aşırı sıcakların yaşandığı yaz aylarında, günlük öğünleri kontrol altına alması gereken diyabet hastalarının, düzenli beslenmesi ve öğün atlamaması da çok önemlidir. Özellikle kahvaltı zamanı iyi ayarlanıp, öğle yemeği zamanında yenilmelidir. Çünkü öğün atlama ve düzensiz beslenme, hiperglisemiye neden olur ve kan şekeri dengesinin bozulmasına yol açar. Kızartma gibi yağlı yiyeceklerden ve kırmızı etten uzak durulması, bol sebze tüketimine özen gösterilmesi önerilmektedir. Ayrıca yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan dondurmadan da uzak durulmalıdır.