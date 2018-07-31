Sıcak havalarda terleme ile birlikte oluşan sıvı kaybı, beslenme ve uyku alışkanlıklarının değişmesi diyabet hastalarının kan şekerlerinde dalgalanmalara neden oluyor. Bu durumda alınacak bazı önlemler, diyabet hastalarının sıcak yaz aylarında kan şekerlerindeki dengesizliği kontrol altında tutuyor ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Erhan Aydın, diyabet hastalarının sıcak havalarda dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
DİYABETLİLERİN GÜNEŞE MARUZ KALMASI RİSKLİ
Yaz mevsiminin çok yoğun ve sıcak olarak yaşandığı bölgelerde, diyabet hastalarının güneş ışınlarıyla direkt teması sakıncalıdır. Hastaların, güneş ışınlarının dik geldiği öğle vakitlerinde dışarı çıkmaları durumunda, koruyucu önlem almaları gerekir. Çünkü güneşe maruz kalmak terlemeyle birlikte sıvı ve elektrolit kaybına neden olur. Bu da kan şekerinin yükselmesine ve kan basıncının düşmesine yol açar. Bunların yanı sıra diyabet hastalarında sinir hasarı sonucu duyu kaybı da oluştuğundan, güneşin zararlı ışınları nedeniyle vücutlarında yanıklar görülebilir.
SU TÜKETİN
Yaz mevsiminde diyabet hastalarının bol miktarda sıvı tüketmesi önerilmektedir. Çay, kahve gibi içecekler ise günlük sıvı alım miktarına dahil edilmemelidir. Özellikle su tüketiminin tercih edilmesi, diyabet hastaları için önemlidir. Glisemik indeksi yüksek olan karpuz, kavun, üzüm, şeftali, kiraz gibi yaz meyveler sınırlandırılmalıdır. Doğal şeker içeriği de olsa bu meyvelerin kan şekerlerini yükselten etkisi bulunmaktadır.
BESLENME ALIŞKANLIKLARI DÜZENLENMELİ
Aşırı sıcakların yaşandığı yaz aylarında, günlük öğünleri kontrol altına alması gereken diyabet hastalarının, düzenli beslenmesi ve öğün atlamaması da çok önemlidir. Özellikle kahvaltı zamanı iyi ayarlanıp, öğle yemeği zamanında yenilmelidir. Çünkü öğün atlama ve düzensiz beslenme, hiperglisemiye neden olur ve kan şekeri dengesinin bozulmasına yol açar. Kızartma gibi yağlı yiyeceklerden ve kırmızı etten uzak durulması, bol sebze tüketimine özen gösterilmesi önerilmektedir. Ayrıca yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan dondurmadan da uzak durulmalıdır.
DİYABET HASTASININ UYMASI GEREKEN KURALLAR
1. Susuz kalınmamalı, bol su ve sıvı tüketilmelidir. Su ihtiyacı olmasa bile su içilmelidir. Çünkü susuzluk hissi sıcaklarda gerçek su ihtiyacını göstermekte yetersiz kalabilir.
2. Sıcağın zararlı etkilerinden korunmak için; bol, açık renkli, pamuklu giysiler tercih edilmelidir.
3. Yaz aylarında şeker düzeyini kontrol altına almak için düşük kalorili gıdalar tüketilmelidir. Bu sayede hastaların ilaç ve insülin ihtiyacı azalabilir.
4. Diyabet hastalarının 10.00-16.00 saatleri arasında açık havada bulunması sakıncalıdır.
5. Alkollü ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır.
6. Ayak parmak aralarında mantar olan diyabetliler, yara açılmasına neden olabileceğinden parmak arası terlik giymemelidir.
7. Diyabetliler yazın kumda yürüyüş yaparken dikkat etmeli güneşin altında kalış sürelerini iyi ayarlamalıdır.
8. Şeker hastaları denize çıplak ayakla girerken dikkatli olmalı. Denizde ayakları midye kesmesi ile oluşan yaralar, ciddi ayak problemlerine yol açabilir.
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