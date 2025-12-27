Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Diyalize mahkum olmaktan annesinin böbreğiyle kurtuldu | Sağlık Haberleri

        Diyalize mahkum olmaktan annesinin böbreğiyle kurtuldu

        Bursa'da hipertansiyon rahatsızlığının ardından böbrek yetmezliği teşhisi konulan 25 yaşındaki Yusuf Akın, annesinden yapılan nakille sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:31 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyalize mahkum olmaktan annesinin böbreğiyle kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akın, 20 yaşındayken bir bayram ziyaretinde yakınlarının yaptığı ölçüm sırasında tansiyonunun yüksek olduğunu fark etti.

        Bunun üzerine hastaneye başvuran genç, hipertansiyon rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Daha sonra Akın'a 3 yıllık ilaç tedavisinin ardından böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

        Yusuf Akın, 4 aylık diyaliz sürecinden sonra geçen yıl nisan ayında annesinden yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu.

        Bir şirkette şehir plancısı olarak çalışan Akın, hayatını annesinin bağışladığı böbrekle sağlıklı şekilde sürdürüyor.

        Akın, hipertansiyon nedeniyle tedavi gördüğü 3 yıllık süreçte üniversite öğrenimine devam ettiğini kaydetti.

        REKLAM

        Rahatsızlığı nedeniyle akranları kadar aktif yaşantıya sahip olamadığını anlatan Akın, söz konusu dönemde psikolojik olarak zor zamanlar yaşadığını belirtti.

        Fiziksel sorunlar da yaşadığını dile getiren Akın, "Rahatsızlığım nedeniyle zor dönemler geçirdim. Hatta iştahsızlıktan dolayı bir süre çok fazla kilo kaybı ve bunun da getirdiği psikolojik etkenler oldu. Bunlar negatif yönleriydi. Bunlardan çok fazla etkilendim." dedi.

        Akın, bu süreçte aile üyelerinin ve arkadaşlarının desteğini gördüğünü söyledi.

        Mezuniyetinin ardından böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girmeye başladığını ifade eden Akın, 4 ay boyunca diyalize bağımlı kaldığını kaydetti.

        Yusuf Akın, annesinin yaklaşık 2 yıl önce donör olmasının ardından başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirtti.

        "NORMAL BİREY KADAR SAĞLIKLIYIM"

        Nakil sonrasında kontrol ve ilaç tedavilerinin devam ettiğini anlatan Akın, ilaçların düzenli kullanımının çok önemli olduğunu, alarm kurarak ilaç saatlerini takip ettiğini söyledi.

        REKLAM

        Akın, normal yaşantısına döndüğünü ifade ederek, "Şu anda harita firmasında profesyonel olarak tam zamanlı çalışıyorum. Şantiyeye de gidiyorum, ofisteki kamu işlerini de evrak işlerini de takip ediyorum. Nakil sonrası normal bir birey kadar sağlıklı olduğumu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Anne Ayşen Akın da (52) diyaliz sürecinin başlamasının ardından böbrek nakli için araştırmalara başladıklarını anlattı.

        Oğluyla kan gruplarının uyduğunu bildiği için bir saniye bile düşünmeden donör olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti: "Aşı olmaktan bile korkardım. 'Anneciğim hiç düşünme kanımız uyduğu sürece.' dedim. Ben onu zaten kanımla beslemişim, bir tane organımı vermişim hiçbir önemi yok. Önemli olan onun sağlığıydı. Çok şükür bugünleri de gördük. Böbreğim oğlumla uyuştu ve çalıştı. Yeniden bir hayat vermek, can vermek çok farklı şeyler. Bunu tabii ki herkes anlayamaz ancak yaşayanlar daha iyi bilir."

        Akın, nakilden sonra günlük yaşamında değişiklik olmadığının altını çizdi. Organ bağışı konusunda insanların yakınlarına vasiyet etmesi gerektiğinin altını çizen Akın, herkesi bağış yapmaya davet etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren şüpheli adliyede

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) av tüfeği ile vurarak öldüren Yusuf Ündeş (46) adliyeye sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte reçete iddianamesi! 5 kişi için 46 yıla kadar hapis istemi
        Sahte reçete iddianamesi! 5 kişi için 46 yıla kadar hapis istemi
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş