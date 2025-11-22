Diyanet 1250 personel alımı yapacak! 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı 1250 din görevlisi alımı başvuru tarihleri ve şartları
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 1250 din görevlisi alımı yapacak. Yayımlanan ilanda, alımların sözlü sınav sonucuna göre yapılacağı belirtildi. Diyanet Akademisi Başkanlığına aday Kur'an kursu öğreticisi alımı için 2024 KPSS puan sırası gözetilecek. Başvurular, ilanda belirtilen tarihlerde sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı 1250 din görevlisi (Kur'an kursu öğreticisi) alımı başvuru tarihleri, şartları ve sınav tarihi...
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilana göre, Başkanlığın taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 1250 din görevlisi (Kur’an kursu öğreticisi) alınacak. Adaylarda 2024 KPSS puan şartı aranacak olup alımlar sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı 1250 Kur'an kursu öğreticisi alımı başvuru tarihleri, şartları ve sınav tarihi gibi detaylar araştırılmaya başladı. Peki, 2025 Diyanet din görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, Diyanet 1250 personel alımı hakkında merak edilenler…
2025 DİYANET 1250 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Diyanet İşleri Başkanlığı 1250 aday din görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Diyanet Kur'an kursu öğreticisi alımı sınavı ilanı yayımlandı.
İlanda, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisi Başkanlığına aday din görevlisi (Kur’an kursu öğreticisi) alımı yapılacaktır.’’ denildi.
DİYANET 1250 DİN GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Diyanet din görevlisi alımı başvuruları, 24 Kasım 2025-5 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru süreci 5 Aralık saat 16.30’da sona erecek.
Adaylar, başvurularını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapacak.
Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecek. Öğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettirecek.
+Hafız gruplarına müracaat etmek isteyen adaylardan, hafızlık bilgisi başvuru ekranına otomatik olarak gelmeyenler, hafızlık bilgilerini müftülükler aracılığıyla kayıt yaptırdıktan sonra müracaatlarını yapabilecek.
ALIM YAPILACAK KONTENJAN GRUPLARI
ÜNVANI: Kur’an Kursu Öğreticisi
GRUBU: 1
KPSS PUANI: KPSSP124
ÖĞRENİM DURUMU: İlahiyat Fakültesi + Hafız (Erkek)
KONTENJAN SAYISI: 200
ÜNVANI: Kur’an Kursu Öğreticisi
GRUBU: 2
KPSS PUANI: KPSSP124
ÖĞRENİM DURUMU: İlahiyat Fakültesi + Hafız (Kadın)
KONTENJAN SAYISI: 300
ÜNVANI: Kur’an Kursu Öğreticisi
GRUBU: 3
KPSS PUANI: KPSSP124
ÖĞRENİM DURUMU: İlahiyat Fakültesi (Kadın)
KONTENJAN SAYISI: 750
DİYANET DİN GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,
4. 2024 yılı KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
• Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecek.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecek. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecek.
SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
“Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.
SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav, sözlü olarak Ankara’da yapılacak.
2. Her bir kontenjan grubunda başvuruların kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacak. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacak.
3. Başvuru sonucunda her bir grupta ilan edilen kontenjan sayısından daha az başvuru olması halinde veya sözlü sınav sonucunda her bir grupta yeterli sayıda başarılı adayın olmaması durumunda kalan boş kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara (boş kontenjan sayılarının diğer gruplardaki toplam başvurulara oranı dikkate alınarak) aktarılabilecek.
4. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecek.
5. Sınav Konuları
a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Hitabet (10 puan).
6. Sözlü sınava katılacak adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan “Aday Din Görevlisi Yeterlikleri” esas alınacak.
7. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracak. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.
8. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek.