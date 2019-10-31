Mevlid Kandili İslam dünyasındaki önemli günlerin başında geliyor. Bu yüzden tüm İslam aleminde Mevlid Kandili için hazırlıklar yapılıyor. Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğumgünü olarak Hicri Rebiülevvel ayının 11. gecesinde çeşitli ibadetlerle idrak edilen Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? Diyanet İşleri 2019 kandil günleri takvimine göre Mevlid Kandili ne zaman?
MEVLİD KANDİLİ 2019 NE ZAMAN? HANGİ GÜN?
Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on birinci gecesinde doğduğu bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, bu sene Mevlid Kandili 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek. Böylece 2019'un son kandili de kutlanmış olacak.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELER?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında ise tesbih namazı gösterilir.
MEVLİD-İ ŞERİF OKUMANIN SEVABI VAR MIDIR?
Mevlid, tevhidle ilgili bazı bilgileri vermekle başlayan daha sonra Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hayatının bazı safhaları ile yüce ahlakını ve bir kısım mucizelerini anlatan dini-lirik bir şiir mecmuasıdır. XV. asrın başında, Süleyman Çelebi tarafından “Vesiletü’n-Necat” adı ile yazılmış olan bu mecmuanın; ölüm, doğum, sünnet, nikah gibi çeşitli vesilelerle yapılan toplantılarda, evlerde veya camilerde okunması zamanla adet haline gelmiştir. Mevlid okumak veya okutmak farz, vacip, sünnet veya müstehab değildir. Bu sebeple mevlit okumak veya okutmak dini yönden yapılması gereken bir görev değildir. Bu itibarla dini bir zorunluluk olarak görülmediği sürece, evlerde veya camilerde mevlid okunmasında veya okutulmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
DİYANET KANDİL GÜNLERİ 2019
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.EVVEL
1440
07
OCAK-2019
PAZARTESİ
........
1
C.AHİR
1440
06
ŞUBAT-2019
ÇARŞAMBA
........
30
C.AHİR
1440
07
MART-2019
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
1
RECEB
1440
08
MART-2019
CUMA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26
RECEB
1440
02
NİSAN-2019
SALI
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1440
06
NİSAN-2019
CUMARTESİ
...........
14
ŞABAN
1440
19
NİSAN-2019
CUMA
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1440
06
MAYIS-2019
PAZARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1440
31
MAYIS-2019
CUMA
KADİR GECESİ
29
RAMAZAN
1440
03
HAZİRAN-2019
PAZARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1440
04
HAZİRAN-2019
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1440
05
HAZİRAN-2019
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1440
06
HAZİRAN-2019
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1440
04
TEMMUZ-2019
PERŞEMBE
........
1
ZİLHİCCE
1440
02
AĞUSTOS-2019
CUMA
........
9
ZİLHİCCE
1440
10
AĞUSTOS-2019
CUMARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1440
11
AĞUSTOS-2019
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1440
12
AĞUSTOS-2019
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1440
13
AĞUSTOS-2019
SALI
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1440
14
AĞUSTOS-2019
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1441
31
AĞUSTOS-2019
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1441
09
EYLÜL-2019
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1441
30
EYLÜL-2019
PAZARTESİ
........
1
R.EVVEL
1441
29
EKİM-2019
SALI
........
11
R.EVVEL
1441
08
KASIM-2019
CUMA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1441
28
KASIM-2019
PERŞEMBE
........
1
C.EVVEL
1441
27
ARALIK-2019
CUMA
........
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