DİYANET BAYRAM NAMAZI SAATİ: Diyanet Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara bayram namazı saati
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar bayramın ilk günü kılınacak namazın saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılına ait bayram namazı vakitleri il il duyuruldu. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere birçok şehirde bayram namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. İşte 2026 Kurban Bayramı namazı saatlerine dair detaylar…
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı’nın ilk günü eda edilecek bayram namazı için geri sayım sürerken, vatandaşlar bulundukları illerde namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı bayram namazı vakitlerine göre büyük şehirlerde saatler şu şekilde:
2026 Kurban Bayramı Namazı Saatleri
İstanbul: 06:12
Ankara: 05:59
İzmir: 06:25
Bursa: 06:13