Diyanet İşleri KPSS şartlı 2 bin 99 kadın, 2 bin 429 erkek olmak üzere toplamda 4 bin 538 personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 26 Nisan itibarıyla başlamasının ardından, başvuru yapmayı düşünen adaylar başvuru şartlarını mercek altına aldı. Personel alımı ile taşra teşkilatında değerlendirilmek üzere farklı branşlarda birçok alana istihdam sağlanmış olacak. Peki, "Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" İşte DİB personel alımı başvuru ekranı...