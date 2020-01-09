Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuraları 2020 yılı hacı adaylarını belirlemek için çekildi. Kurada adı çıkan hacı adayları kutsal topraklara giderek İslam'ın en önemli ibadetlerinden birisi olan Hac ibadetini yerini getirecek. Adaylar kura çekilişi sırasında canlı yayında isimlerini takip etmeye çalıştı. Ancak isimlerini göremeyen adaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı hac kura sonuçları sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki Hac kura sonuçları sorgulama ekranı ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte hac kuraları ile ilgili detaylar...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC KURALARININ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bugün saat 10.00'da başlayan törenin ardından çekilen 2020 Hac kuralarının sonuçları saat 21.00'de e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile E-Devlet'ten hac kura sonuçlarını öğrenecek.

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2020 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.

HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE KURASIZ HAC İMKANI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek. Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

HAC KURA KATSAYISI NASIL BELİRLENİYOR?

2009’da uygulanmaya başlanılan katsayılı kura sisteminde hacı adaylarının katsayıları, ön kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bekledikleri yılın kendisiyle çarpımıyla hesaplanıyor. Buna göre, 2011 yılından bugüne aralıksız kayıt yenileyen hacı adaylarının kuradaki katsayısı 100, bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının kura katsayısı ise 1 olacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN ÖNEMLİ HAC BAŞVURUSU AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin ruhu için Fatiha okunmasını istedi.

Hac ibadetinin bir Müslüman için en büyük özlem, aşk ve heyecan olduğunu belirten Erbaş, milletin her yıl bu özlem ve heyecanına şahitlik ettiklerini söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN HAC İBADETİNİ YAPMAYA NİYET ETMEK VE BAŞVURU YAPMAK"

İslam fıkhına göre önemli olanın, müminlerin hac ibadetini yapmaya niyet etmesi ve başvuru yapması olduğunu bildiren Erbaş, "Hac ibadetiyle mükellef olan kardeşlerimizin 'Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi.' diyebilmesi önemlidir. Niyetler böyle olunca kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları Allah katında inanın aynı değerde olacaktır." diye konuştu.

"HAC SAĞLIKLI İNSANLARIN DAHİ ZORLANDIĞI BİR İBADET"

Başvuru yapmasının ardından vefat eden veya sağlık sorunu nedeniyle kutsal topraklara gidemeyenlerin hac ibadetinden sorumlu olmayacağını hatırlatan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hacda günlük aktivitelerini yapamayacak derece hastalıkları olan ve bu hususta başkasının yardımına ihtiyaç duyan kardeşlerimize kuradan hac çıkarsa, bu kardeşlerimizin bizzat kendileri değil de vekil göndermek suretiyle hac farizalarını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hac sağlıklı insanların dahi zaman zaman zorlanarak eda edebildikleri bir ibadettir."

"TÜRKİYE'DEKİ SİSTEMİ DİĞER ÜLKELER BEĞENİYOR"

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 298 bin 800 kişinin hac kurasına katıldığını belirten Erbaş, Türkiye'de hacca gidecek kişilerin belirlenmesi için katsayılı kura sisteminin uygulandığını kaydetti.

Bu sistemin diğer ülkeler tarafından beğenildiğini anlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bu ibadeti ifa etmek için müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının da farkındayım ve inanın bu durum, en az sizin kadar beni de üzüyor. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz. Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin, diğer kardeşlerimize nispetle daha avantajlı olduğunu buradan yeniden ifade etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Erbaş ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi, illerin plaka sırasına göre devam etti.

Kuralar, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları il bazında "oda tercihli ve otel" konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmedi.

HACI ADAYLARININ KURA HEYECANI

Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan yüzlerce Ankaralı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda heyecanlı bekleyiş yaşadı.

Kurada isimlerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü.

Hac kurasında isminin çıktığını gören Emine Bağce, 11 yıldır kuraya katıldığını ve senelerdir bu anı beklediğini söyledi. Eşi Ali Bağce'yi telefonla arayarak sevinci paylaşan Emine Bağce, "Allah'ım herkesi hayırla ulaştırsın ve kavuştursun." ifadesini kullandı.

Hac kurasında ismi çıkan adaylardan Vahit Ünlü de sevincini oğlu Serkan Ünlü ve kızını arayarak paylaştı. Ünlü, telefon görüşmesinin ardından "Hacca eşimle gideceğim. Allah'ın huzuruna gidiyorum." dedi.