26 Nisan tarihinde başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 5 Mayıs tarihinde sona erdi. KPSS şartlı 2 bin 99 kadın, 2 bin 429 erkek olmak üzere toplamda 4 bin 538 personelin istihdam edileceği personel alımında sözlü sınav tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak?" İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı...