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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuruları 26 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuruların tamamlanmasının ardından Diyanet personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Sınav konuları yayınlanırken, adayların sözlü sınavdan aldığı puan başarı sıralamalarını belirleyecek. İşte 2023 DİB ile personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

    26 Nisan tarihinde başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 5 Mayıs tarihinde sona erdi. KPSS şartlı 2 bin 99 kadın, 2 bin 429 erkek olmak üzere toplamda 4 bin 538 personelin istihdam edileceği personel alımında sözlü sınav tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak?" İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı...
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

    DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

    Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.04.2023-05.05.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden tamamlandı.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

    DİYANET PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme sürecine geçildi. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Eğitim, yaş ve sınav şartlarını sağlayan adaylar ilan edilen toplam personel sayısının 3 katı kadar kişi sınavlara davet edilecek. 
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

    DİB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih netlik kazandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

    DİYANET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Personel alımı kılavuzunda yer alan bilgide “ Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir” ifadeleri yer aldı. Sınava katılacak adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak çağırılacak.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

    SINAV KONULARI

    Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),

    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

    c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

    d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

     
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

    6. Adaylar, sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.

    7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

    DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI KPSS GEREKTİRİYOR MU?

    Değerlendirme ve başarı sıralaması hakkında bilgiler şöyle:

    Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

     
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

    2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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